В парламенті готують відставку спікера: що відбувається

Глава парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія запросив підписні листи про відкликання з посади спікера Дмитра Разумкова. Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Арахамія запросив підписні аркуші про зняття спікера Дмитра Разумкова. Нагадаю нашу позицію: ми не голосували за його призначення, ми не будемо і голосувати за його зняття. Але згадується, звичайно ж, Тарас Бульба», — написав Гончаренко.

Дмитро Разумков у Facebook підтвердив інформацію про запит на підписні листи за його зняття з посади спікера Верховної Ради.

Він зазначив, що депутати сьогодні отримають ці листи.

«Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав глава фракції «Слуга народу «Давид Арахамія», -написав спікер.

Нагадаємо, Дмитро Разумков пройшов до Верховної Ради 9 скликання першим номером від партії «Слуга народу». Він був керівником штабу Володимира Зеленського під час президентської компанії.

Пізніше вже на посаді спікера думка Разумкова часто не збігалася з лінією президентської команди. Останньою такою розбіжністю був так званий «закон про олігархів», проєкт якого спікер відправив на експертизу до Венеційської комісії. Попри це, монобільшість та частина представників інших фракцій за закон проголосували.

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