Тільки за рішенням суду: член ПАРЄ стурбований переслідуванням медіа в Україні владою

Австрійський депутат і член Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Стефан Шеннах, коментуючи журналістам «Першого Незалежного» в рамках сесії ПАРЄ переслідування медіа в Україні, заявив, що в Європі телеканал можна закрити тільки за рішенням суду, уряд цього зробити не може.

«Я знаю про ситуацію в Україні, і я стривожений. Журналістика в Україні — це нелегка професія. Свобода слова — одна з найважливіших складових демократії. Три частини влади — законодавча, виконавча і судова, а медіа — четверта. Мати вільні ЗМІ, мати можливість говорити те, що хочеш, — це серйозно. Влада не може закрити медіа в Австрії — це може зробити тільки суд. У нас є норми — яким чином теле- або радіокомпанія може отримати ліцензію. Це вирішує незалежний комітет. Він розглядає випадки можливих порушень», — сказав він.

За його словами, в Раді Європи є спеціалізована платформа, де журналісти будь-якої країни можуть інформувати Моніторинговий комітет ПАРЄ про випадки порушення свободи слова.

«У Західній Європі немає країни, де існували б проблеми зі свободою слова. Там функціонують потужні громадські та приватні медіа, плюс ще неприбуткові. Тобто є три можливості реалізації свободи медіа. І є закони про телекомунікації, які необхідно дотримуватися, щоб отримати право на мовлення. Ми знаємо, що ситуація в Україні — не найкраща», — вказав євродепутат.

Шенах зазначив, що медіа завжди є предметом моніторингу, але «свобода медіа — це окреме питання, за яке я відповідаю».

Як відомо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій до телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, якими передбачено блокування мовлення всіх трьох телеканалів протягом п'яти років.

26 лютого журналісти незаконно закритих президентом Володимиром Зеленським телеканалів об'єдналися і створили новий телеканал — «Перший Незалежний». Засновниками нового медіа стала група журналістів, які раніше працювали на каналах «112 Україна», NewsOne і ZIK. Але буквально через годину після початку мовлення влада незаконно відключила телеканал від ефіру.

Провідні європейські політики, міжнародні та українські експерти і світові ЗМІ розкритикували указ Зеленського про припинення роботи телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK .

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