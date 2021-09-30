— Можна, звичайно, думати, що Зеленський хворобливо реагує на те, що Разумков не визнає його величності, десь грає в свою гру, має свої амбіції — і таким чином ці амбіції хочуть збити, — каже Віктор Бобиренко. — Але я вважаю, що причина глибша. Команда Зеленського консолідується, розставляє на всі вагомі посади своїх людей задля якоїсь великої гри.

Це можуть бути репресії проти Порошенка та його команди, на які, очікувано, вулиця відгукнеться масовими заходами та антиурядовими акціями. Або ж це може бути направлено на можливі реакції спротиву під час розвитку Вагнергейта — якщо ця тема знову спливе і буде неспростовно доведено, що чи сам Зеленський, чи хтось із його команди все ж є зрадником України.

У радянській армії це називалось «сколачиванием войск», приведенням у бойову готовність. І, відповідно, чужі кадри будуть звільнятись: заміна Разумкова на Стефанчука у Верховній Раді, те ж саме буде зроблено з міністрами. Власне, для цього запланований зʼїзд «слуг народу» у Трускавці. На порядку денному зʼїзду — зустрічі з керівництвом силових структур, там буде Венедіктова, керівництво СБУ. Президентська команда перегруповує сили заради чогось більшого, ніж просто ревність Зеленського до Разумкова.

— Вважаєте, що у той час, коли Росія грає у чергову «газову війну», коли йде війна на сході України, Зеленський піде на жорстке протистояння з народом?

— Навпаки, це буде подаватись для більшості населення як війна не з народом, а з олігархами. Коли почнуться репресії проти Порошенка, заберуть, наприклад, у нього телеканали, — звісно, якісь сили вийдуть на протести. Але влада оголосить локдаун — для цього тримають у боєготовності фракцію.

— Тобто версія про те, що Разумков хоче стати наступним президентом України, можливо навіть на дострокових виборах, не настільки вірогідна?

— Зеленський хворобливо реагує на таку інформацію, але це не все. Це було б на часі, коли б ми вже пережили зиму з ростом тарифів і підвищенням цін. Але те, що для перегрупування сил обрано саме цей момент, говорить про інші мотиви.

А дострокові президентські вибори також імовірні. Поки ще у Зеленського є рейтинг, є можливість перемогти на президентських виборах. І якщо він захоче влаштувати дострокові вибори навесні, щоб мати можливість продовжити свій президентський термін ще на 5 років, йому потрібен свій голова Верховної Ради. Бо Зеленському доведеться піти зі свого поста у разі призначення дострокових виборів. Це може бути розіграно, наприклад, при звинуваченні його чи когось із його оточенні у зраді: він іде з президентського поста, призначаються вибори. Зеленський має ще всі шанси виграти, отримавши мандат довірʼя від народу. А знову посівши президентський пост, провести парламентські вибори і знову отримати найбільшу фракцію. Можливо, вже не монобільшість, але однозначно найбільшу.

Приблизно такий може бути план. Але ті 3−4 місяці, поки Україна буде без президента, його обовʼязки буде виконувати саме спікер парламенту. Тому й потрібно Зеленському саме зараз поміняти Разумкова на свою людину. Ця версія теж заслуговує хоча б на обдумування. Принаймні в Грузії такий прецедент був — коли Саакашвілі сам себе звільнив і знову пішов на вибори, які виграв.

Фото: Апостроф

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