«Велике будівництво» Зеленського зведе три нові мости на трасі від Рогатина до Львівської області

Реконструкція ділянки «Дороги єдності» М-30 Стрий — Ізварине в Івано-Франківській області передбачає зведення трьох нових мостів на відрізку від міста Рогатин до межі зі Львівською областю. Про це повідомила фейсбук-сторінка Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

Два з нових мостів будуть розташовані у селі Княгиничі.

«Наявний, на км 49+172 через річку Свірж, уже розбирають. Ще один міст — на км 49+360. Тут додатково спорудять нову дамбу та шлюз, адже обабіч дороги — аркада ставків та озеро. Розпочато демонтаж старого мосту й в селі Залужжя на км 58+285», — йдеться у повідомленні.

Також на примиканні до дороги Н-09 Мукачево — Львів у Рогатині буде споруджена нова кільцева розв’язка.

Загалом роботи з реконструкції розгорнуті на всій ділянці траси М-30 на км 44+297 — км 61+197 — від Рогатина до межі зі Львівською областю.

Узбіччя розчищено від порослі та проведено розширення проїзної частини дороги. В межах населених пунктів вона становитиме 8,5 м, на решті ділянок — до 12 м. На розчищених ділянках проводяться роботи зі зміцнення основи земельного полотна, зокрема трамбування і стабілізація з використанням захисної ґратки з геотекстилю.

Проводяться заходи з корекції поздовжнього профілю проїзної частини дороги на спусках-підйомах, насамперед поглиблення корита на 2,4−4 м. На таких ділянках буде влаштовано три смуги руху.

Крім цього, від села Залужжя до Рогатина розпочато зміцнення основи дорожнього одягу методом холодного ресайклінгу.

У рамках реконструкції проєктом передбачено планування укосів та насипів, упорядкування узбіч, будівництво підпірної стінки, нових автозупинок, влаштування двох шарів асфальтобетону на проїзній частині дороги, організацію водовідведення та заміну труб, оновлення тротуарів та пішохідних доріжок у межах населених пунктів, монтаж нового бар’єрного та перильного огородження на мостах, відбійників на поворотах.

Нагадаємо, траса М-30 загальною довжиною 1392,3 км була створена у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Вона об'єднує дві дороги міжнародного значення: М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка та М-04 Знам'янка — Луганськ — Ізварине.

Раніше президент Зеленський заявив, що цього року в Україні будуть відновлені 4 500 км доріг державного значення та 245 мостів.

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