Криворізьке «нардеп-тріо» Юрій Корявченков, Олена Криворучкіна та Володимир Захарченко грає в інтересах мільйонерів, а екологія міста погіршується. Про це пише голова громадської організації «Безпека та взаємодія в Україні», співзасновник та координатор волонтерського проєкту «СтопТерор» Семен Кабакаєв у блозі на «Цензорі».

«Зеленський ще два роки тому відвідав Кривий Ріг та зазначив, що пріоритетом Мінекології має бути вирішення екологічних проблем міста. Та де там! З тих пір жодних покращень для містян не відбулося! Навіть більше, наразі мова йде про колапс, екобіду та поглиблення ситуації з жахливою якістю повітря та води у Кривому Розі», — зазначив активіст.

За його словами, проблемами міста мають опікуватися народні депутати мажоритарники, яких містяни обрали на виборах. Такими депутатами після виборів у 2019 році стали в минулому актор «Кварталу 95» Юрій Корявченков, знавець з хімії та біології Олена Криворучкіна та колишній міліціонер Володимир Захарченко.

«Але, як стало відомо, ці персоналії, отримавши мандати, зовсім не поспішають допомагати Кривому Рогу. У чому досягли успіху згадані народні обранці, так це у скандалах, корупції та змовах з метою особистого збагачення», — пише Семен Кабакаєв.

Він зазначив, що у своїх передвиборчих обіцянках нардеп Криворучкіна говорила про «вирішення екологічних проблем Кривого Рогу».

«У місті розповідають, що немає жодних свідчень того, що Криворучкіна робить щось на користь міста. Проте є дані про зв’язки нардепши з відомими мільйонерами регіону — агробароном Олександром Фастовцем та металургом Валерієм Греськом», — йдеться у блозі активіста.

Як пояснює Кабакаєв, Криворучкіна їздить зовсім не на «Рено Логан», вказаному у декларації, а на Volkswagen Touareg, який вона начебто придбала в автосалоні свого близького друга Валерія Греська.

«Але в декларації цього авто немає. Викликають сумніви у тому, чи дійсно Олена Криворучкіна працює на інтереси містян, бо скидається на те, що вона захищає інтереси товстосумів, забувши про свої передвиборчі обіцянки», — говорить автор блогу.

«Три мажоритарних товариша-депутата „Слуги народу“ за час своєї каденції (що ще не закінчилася!!!) показують усі ознаки роботи „на дядю“, допомагають бізнесменам, виступають у ролі їх особистих опікунів та „янголів-охоронців“. А що ж Кривому Рогу достається від обраних містом слуг народних? Вкрадені з бюджету кошти, нульове вирішення проблемних питань, ігнор екологічної катастрофи», — резюмує у блозі Семен Кабакаєв.

Нагадаємо, раніше журналісти Кривого Рогу опублікували розслідування, де вказали на зв’язки трьох депутатів «Слуги народу» з бізнесменами — в минулому вихідцями з «Партії регіонів"/"Оппоблоку».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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