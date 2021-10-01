«Велике будівництво»: із масштабним ремонтом об’їзної Харкова планують впоратися до кінця року

Основні ремонтні роботи на Харківській об’їзній планується завершити до кінця 2021 року. Наразі вони на усіх трьох ділянках виконані приблизно на 85%. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Харківській області.

Харківську об’їзну ремонтують за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«На початку року ми ставили собі за мету реалізацію проєкту за два роки. Але найближчим часом плануємо взятися до розмітки. Майже на всій протяжності вже влаштовано верхній шар покриття. Основні роботи ми плануємо закінчити цього року, щоб забезпечити в зимовий період комфортний рух», — розповів начальник Служби автодоріг у Харківській області Андрій Алексєєв.

За його словами, Харківська об’їзна — найважливіший для міста та області об’єкт з позицій трафіку.

До кінця року планується ввести в експлуатацію після ремонту також ділянку дороги Київ — Харків — Довжанський протяжністю 25 км від межі з Полтавською областю майже до міста Валки. Наступного року Служба автодоріг у Харківській області має намір сконцентрувати основні зусилля на напрямку Харків — Київ у межах Харківщини.

Загалом у 2021 році на Харківщині планується ввести експлуатацію 146,7 км доріг державного значення за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що під час реалізації програми «Велике будівництво» особлива увага приділятиметься інфраструктурі прикордонних областей.

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