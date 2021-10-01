Угорщина, підписавши контракт з «Газпромом», отримала економічну перевагу, яку Україна втратила. Про це заявив політолог Данило Богатирьов на каналі «Перший Незалежний».



«Контракт Угорщини з „Газпромом“ підписано на 15 років з можливістю перегляду через 10 років. Протягом цього періоду країна буде отримувати 4,5 млрд кубометрів газу в рік з Росії за ціною, закріпленою з прив'язкою до нафтових котирувань», — сказав політолог.



За словами Богатирьова, довгостроковий контракт для будь-якої країни вигідніше придбання газу за біржовими цінами. Спотовий ринок, де вартість ресурсу зараз подолала рівень у 1170 доларів за тисячу кубометрів, є спекулятивним, і покупка газу по його цінами згубна для економіки.

«Біржові ціни скачуть, там граються спекулянти. Цей механізм створений для короткострокових закупівель. А Україна взяла на себе зобов'язання по ньому закуповувати газ завжди. Зараз там ціни в районі 1000 доларів. Що робити — незрозуміло. Промисловість просто не переживе цю зиму, якщо буде купувати газ за такою ціною», — вважає Богатирьов.

Політолог нагадав, що в України був шанс надовго забезпечити себе дешевим газом.



«Це можна було зробити продовженням прямих закупівель у „Газпрому“ з 2015 року, а також прийняттям пропозиції Віктора Медведчука», — сказав Богатирьов і нагадав про домовленість політика в 2019 році про покупку російського газу безпосередньо зі знижкою в 25%.

Політолог вважає, що протягом 15 років Угорщина буде за фіксованими цінами купувати газ незалежно від біржових спекуляцій.



«Це означає, що туди прийдуть інвестори, будуть планувати там розміщення своїх виробництв. І промисловість сама Угорщина зможе планувати на 15 років наперед. Навіть 10 років — це колосальний горизонт планування. Українській же промисловості недоступний горизонт планування навіть в один місяць», — цитує телеканал Богатирьова.

На його думку, криза європейської енергетики ускладнює відносини України із західними сусідами, на яких країна спиралася в процесі євроінтеграції, оскільки реалізація кожної дружньою країною власних національних інтересів може піднести офіційному Києву безліч неприємних політичних і економічних сюрпризів.

Раніше політолог Ігор Вальский заявив, що в поточній ситуації допомогти країні міг би Медведчук, і аргументував свою точку зору.

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