Причетність першого віце-прем'єра Олексія Любченка до «скруток» податку на додану вартість обговорять на «кадровій» частині засідання фракції «Слуга народу» в Трускавці. Про це повідомляє видання «Дело» з посиланням на джерела у фракції.

«Одним із завдань створення такого „білого шуму“ було заглушити негатив, пов'язаний з серйозними звинуваченнями у причетності до багатомільярдних „скруток“ податку на додану вартість. За час, поки Любченко мав відношення до керівництва державної фіскальної служби, через „скручування“ було втрачено близько 30 млрд грн. Це податки великого та середнього бізнесу, які не надійшли до бюджету, але які б дуже там знадобилися», — пише «Дело».

ЗМІ публікували списки із сотень компаній з різних регіонів України, які нібито причетні до «скруток», а також список осіб з оточення Любченка, які продовжують контролювати цю сферу.

Як пише «Дело», серед «слуг народу», які вирушили до Трускавця, нібито є парламентарії, які зацікавилися «скрутками» ще коли про них заявляв народний депутат Олександр Дубинський. Цей інтерес посилився після гучного виступу на цю тему позафракційного нардепа Гео Лероса під час призначення Любченка віце-прем'єром.

«Як стало відомо від деяких учасників заходу в Трускавці, вони мають намір підняти питання про профпридатність першого віце-прем'єра на його посаді, оскільки його нульову ефективність в Мінекономіки неможливо не помітити», — йдеться в матеріалі.

Також є питання й до «командної гри» Любченка. Наприклад, у кулуарах Кабміну відомо, що він є категоричним противником роботи з парламентом у форматі «стратегічних трійок», які також презентують у Трускавці.

Крім питання причетності до «скруток», Любченко також замішаний в організації сумнівного конкурсу на главу Бюро економічної безпеки, що також викликає невдоволення у депутатів, орієнтованих у своїй діяльності на захист підприємців від посягання правоохоронних органів.

Як пише «Дело», Любченка чекає як мінімум великий звіт Мінекономіки за чотири місяці його діяльності, а також відповіді на запитання народних депутатів під час години запитань до уряду. Також розглядається питання про виклик Любченка на закрите засідання фракції.

«Крім того, джерела у „трускавецькій групі“ СН підтверджують, що від імені ряду депутатів готується заява про дії Любченка на посаді глави ДПС, яку відправлять в НАБУ і ДБР і в основу якої ляжуть матеріали звіту тимчасової слідчої комісії і дані, раніше опубліковані у ЗМІ», — сказано в статті.

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