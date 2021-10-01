«Це здається непорядним»: Разумков прокоментував «недопуск» до Трускавця

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, якого рідна фракція «Слуга народу» не покликала на з'їзд до Трускавця, обурюється. Разумкову здається несправедливим, що колеги не дали йому слова і вирішили відставку спікера обговорити у нього за спиною. Про це голова ВР заявив в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера».

«Деякі функціонери, мої колеги, вирішили, що мені там (у Трускавці) не треба бути. Я вважаю, це несправедливо, це неправильно… Я завжди був на (засіданні) фракції „Слуга народу“. Думаю, коли розглядається питання відставки спікера, варто було б його послухати… Коли все відбувається за моєю спиною — це здається, м'яко кажучи, непорядним», — заявив Разумков.

Нагадаємо, фракція «Слуга народу» зібралася на «великий з'їзд» в Трускавці. Дмитра Разумкова на захід не покликали, оскільки формально спікер Ради не входить у фракцію. За деякими даними, на з'їзді будуть переконувати депутатів проголосувати за заміну голови Верховної Ради.

Політолог Олег Саакян бачить велику ймовірність того, що Разумкова все-таки відправлять у відставку, нехай навіть для цього доведеться ламати частину фракції «слуг» через коліно. І якщо відставка відбудеться, особистий рейтинг Разумкова почне зростати.

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