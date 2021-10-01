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Політика

«Це здається непорядним»: Разумков прокоментував «недопуск» до Трускавця

23:14 1 жовтня 2021
Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, якого рідна фракція «Слуга народу» не покликала на з'їзд до Трускавця, обурюється. Разумкову здається несправедливим, що колеги не дали йому слова і вирішили відставку спікера обговорити у нього за спиною. Про це голова ВР заявив в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера».

«Деякі функціонери, мої колеги, вирішили, що мені там (у Трускавці) не треба бути. Я вважаю, це несправедливо, це неправильно… Я завжди був на (засіданні) фракції „Слуга народу“. Думаю, коли розглядається питання відставки спікера, варто було б його послухати… Коли все відбувається за моєю спиною — це здається, м'яко кажучи, непорядним», — заявив Разумков.

Нагадаємо, фракція «Слуга народу» зібралася на «великий з'їзд» в Трускавці. Дмитра Разумкова на захід не покликали, оскільки формально спікер Ради не входить у фракцію. За деякими даними, на з'їзді будуть переконувати депутатів проголосувати за заміну голови Верховної Ради.

Політолог Олег Саакян бачить велику ймовірність того, що Разумкова все-таки відправлять у відставку, нехай навіть для цього доведеться ламати частину фракції «слуг» через коліно. І якщо відставка відбудеться, особистий рейтинг Разумкова почне зростати.

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