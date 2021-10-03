Разумкова прибиратимуть, а Зеленський зізнався, скільки ще хоче бути президентом: підсумки трускавецького «саміту»

Народні депутати від партії «Слуга народу» на з'їзді в Трускавці прийняли рішення з понеділка, 4 жовтня, розпочати процедуру відкликання Дмитра Разумкова, якого на з'їзд не запросили, з посади голови Верховної Ради. Про це повідомив Telegram-канал PavlovskyNews і підтвердила прес-секретар «Слуги народу» Юлія Палійчук.

За даними народного депутата Данила Гетьманцева, майже вся фракція підтримала відставку Разумкова, були проти або ж утрималися всього 5−7 чоловік.

Джерела в «Слузі народу» стверджують, що новим спікером Ради може стати нинішній перший заступник Дмитра Разумкова Руслан Стефанчук, а посаду першого віце-спікера «обіцяна» голові партії Олександру Корнієнко. При цьому він збереже керівну посаду в партії.

Президент Володимир Зеленський на з'їзді заявив, що хотів би бути президентом до того моменту, поки депутати від «Слуг народу» не виконають всі обіцянки з партійної програми.

«Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки», — цитує главу держави партійний сайт.

На думку Зеленського, в програмі партії немає таких пунктів, які депутати не змогли б виконати, а партія повинна зміцнюватися і працювати «як одна команда».

«У всіх було мало досвіду, але є великий шлях і цей шлях ви можете пройти. Партія може зміцнюватися. Ми повинні працювати як одна команда», — сказав він.

Закінчився з'їзд партійної вечіркою, на якій депутатів відзначали за дворічні досягнення в парламенті.

Так, премію «Відповідальність року» отримав Ігор Копитін — він не пропустив жодного засідання Ради. Нагорода «Шаолінь року» дісталася Миколі Сольському, який найбільше простояв на парламентській трибуні (представляючи «земельний» закон). Кращим «євроінтегратором» було визнано главу постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Марію Мезенцеву, в її колезі Людмилі Буймистер вручили нагороду за натискання червоної кнопки при голосуванні за принципові для партії законопроекти — «Червона кнопка року». А Галина Третьякова перемогла в номінації «Наполегливість року», оскільки не сходила зі своїх позицій, незважаючи на підступи політичних супротивників і недругів.

Нагадаємо, політолог Олег Саакян в коментарі «ФАКТАМ» назвав майбутню відставку Разумкова «пірровою перемогою» для правлячої партії.

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