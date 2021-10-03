Зеленський заявив, що ще не визначився з другим президентським терміном

Президент Володимир Зеленський стверджує, що поки не вирішив, чи балотуватиметься на другий термін, і що все залежить від швидкості виконання передвиборчої програми партії «Слуга народу». Про це глава держави заявив на брифінгу в Трускавці 3 жовтня.

«Я нічого не вирішував про другий термін. Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30−35% своєї програми, а півтерміну пройшло. Якщо ми не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді, якщо нам постійно будуть говорити, що це суперечить регламенту, то ми не встигнемо це зробити», — зробив прогноз Зеленський.

При цьому він уточнив, що прив'язка до конкретних термінів не означає, що якщо все буде зроблено за 4,5 року, він піде з посади за півроку до кінця каденції.

Нагадаємо, відомий політолог Олег Саакян пояснив читачам «ФАКТІВ», як Зеленський послаблює себе готується відставкою спікера Дмитра Разумкова.

Фото sluga-narodu.com

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