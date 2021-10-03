Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення заарештованого в Грузії глави виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі. Про це він заявив під час брифінгу 3 жовтня в Трускавці Львівської області.

«Я як президент України займаюся постійно тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є, які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується, і всі інституції, включаючи Міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими Кабінетами міністрів, на рівні розмов прем'єрів — ми всі будемо цим займатися», — заявив він.

Також президент стверджує, що не знав про від'їзд Саакашвілі до Грузії до появи повідомлень про це у ЗМІ.

Як писали «ФАКТИ», раніше прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент стурбований через затримання Саакашвілі.

Фото: Mikheil Saakashvili/Facebook

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