Зеленський про «вагнерівців»: «Я точно не брав участі в цій операції»

Президент Володимир Зеленський запевнив, що не брав участі в плануванні спецоперації по «вагнерівцях», тому допитувати потрібно не його, а п'ятого президента Петра Порошенка.

«Мені здається, потрібно допитати гетьмана Порошенко, який говорить, що приймав рішення по цій операції. Я точно не брав участі в цій операції, я взагалі не брав участь в російських операціях. Моє обговорення з Лукашенком по телефону було після того, що ці люди заїхали автобусом на територію Білорусі», — заявив Зеленський на брифінгу в Трускавці, відповідаючи на питання журналіста, і радячи «Не шукати „зради“ там, де її немає».

У липні 2020 року в Білорусі за два тижні до президентських виборів була затримана група росіян — 33 людини. Україна зажадала їх видачі, оскільки більшість з них підозрювалися в скоєнні численних злочинів на території нашої країни. Однак президент Білорусі Олександр Лукашенко, провівши переговори з Москвою, вирішив відмовити Києву.

Згодом глава тимчасової слідчої комісії з «вагнеровцам» Мар'яна Безугла заявила, що спецслужби РФ вели контргру проти українських структур, які займалися бойовиками ПВК Вагнера, а розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вказав на провину української сторони, яка перенесла операцію.

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