На Харківщині за програмою Зеленського почали ремонт дороги до сільського музею з картинами Пікассо і Малевича

У Харківській області в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочався ремонт дороги, що веде до художнього музею в селі Пархомівка, де зібрано понад 7000 експонатів, серед яких є роботи всесвітньо відомих майстрів. Зокрема, в Пархомівці зберігається оригінал «Голуба миру» роботи Пабло Пікассо.

Про початок ремонту дороги до музею повідомив у фейсбуці політолог Микола Давидюк, керівник ініціативної групи видимості й популяризації музею в Пархомівці.

За даними Давидюка, ремонт 10-кілометрової ділянки дороги, що з 1980-х років перебувала в незадовільному стані, триває вже протягом тижня. За планом, роботи продовжаться ще два тижні, поки дозволятимуть погодні умови. За цей час дорожники мають підготувати основу дороги для проведення капітального ремонту навесні наступного року.

«Для нас дуже важливо показати населенню, що трігером ремонту став саме музей. Без нього ремонт дороги міг би й не розпочатися ще наступні 30−40 років. Як це було до цього», — пише активіст.

Пархомівка стала всесвітньо відомою завдяки місцевому вчителю історії Опанасу Луньову, який у 1955 році заснував художній музей та разом з учнями сільської школи звернувся до багатьох художніх галерей і власників колекцій з проханням поповнити експозицію сільського музею.

Одним з дарувальників став Ілля Еренбург, в приватній колекції якого була робота Пабло Пікассо «Голуб миру», подарована письменникові самим художником.

Крім цього, у 1965 році Дрезденська галерея передала в Пархомівку точну копію бюста цариці Нефертіті, знайденого під час розкопок у Єгипті. Є в колекції і роботи з Ермітажу, музею образотворчих мистецтв імені Пушкіна, а також багатьох інших галерей.

В експозиції музею є роботи Казимира Малевича, Василя Кандинського, Володимира Маяковського, Каміля Піссаро та багатьох інших майстрів зі світовим ім'ям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми Володимира Зеленського «Велика реставрація», яка є частиною програми «Велике будівництво», на острові Хортиця тривають масштабні відновлювальні роботи. Зокрема, наближається до завершення реконструкція Музею історії українського козацтва. Також тут побудовано суспільний простір «Козаче коло» та встановлено найвищий у Запорізькій області флагшток.

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