Як виглядатиме Криворізька клінічна лікарня після «Великого будівництва»: опубліковані фото одного з проєктів

У Кривому Розі готуються до реконструкції міської клінічної лікарні № 2. Медзаклад буде модернізовано та переобладнано за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Наразі триває етап відбору проєкту реконструкції. Один із них виклав на своїй сторінці у Facebook Юрій Голик.

«Заглядаємо у зовсім найближче майбутнє… Ось ще один варіант від Олексія Валентірова, класного дніпропетровського архітектора, один з проєктів якого — дитячий садочок, побудований нами в Обухівці, — потрапив на ArchDaily.com. Просто уявить: збудований державою дитячий садок потрапив на сторінки всесвітньо відомого сайту з архітектури», — пише Голик.

За його словами, зовсім скоро буде визначено, якою бути Криворізькій міській клінічній лікарні.

«Наступного року — старт проєкту президента Володимира Зеленського, в рамках якого в кожній області буде повністю реконструйовано обласні дорослі та дитячі багатопрофільні лікарні», — додав Голик.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що «лікар має боротися з хворобою, а не з проблемами побуту, як-от старі ліфти, незручні ліжка, застаріле обладнання чи комунікації». Тому за програмою «Велике будівництво» у 2021 році почалась модернізація обласних клінічних лікарень до рівня провідних європейських клінік.

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