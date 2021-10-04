УЗ підписала контракт на добудову Дарницького моста у Києві за програмою «Велике будівництво» Зеленського

Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» підписала контракт вартістю 1,15 млрд грн з підрядником на проведення будівельних робіт на залізнично-автомобільному мості через Дніпро (Дарницький міст) у Києві. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Успішна інфраструктурна історія Києва неможлива без подолання проблеми довгобудів. У столиці їх десятки. Починаючи від Подільсько-Воскресенського та Дарницького мостів до численних ЖК, шкіл, лікарень і офісних будівель. Це все — заморожені інвестиції, цінність яких з кожним роком зменшується», — зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Міністр також нагадав, що програма президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у 2020 році розпочалася із боротьби з довгобудами та за рік розморозила будівництво на десятках об’єктів по всій країні. Частину таких довгобудів, за словами Кубракова, вже відкрито. Водночас Київ з дуже повільними темпами розвитку транспортної та соціальної інфраструктури вибивається із загальнонаціональних трендів.

«Вірю, що завершення Дарницького мосту, Київської обхідної дороги та Kyiv City Express повернуть в столицю масштабні проєкти», — додав міністр.

Залізнично-автомобільний міст через Дніпро в Києві понад десять років перебуває у недобудованому стані. Станом на зараз треба добудувати автомобільні з’їзди на лівому березі. Там міст веде до розв’язки на Дніпровській набережній, а також включає дорогу вздовж залізничних колій через Харківський шляхопровід у напрямку станції метро Дарниця.

На правому березі автодорожня розв’язка, що виходить на Наддніпрянське шосе, готова на 100%.



На з’їзді на Дніпровську набережну виконані всі необхідні підготовчі роботи: зведено 16 опор з 21-ї, змонтована третина всіх металоконструкцій прогонових будов. Але відсутність усього комплексу розв’язок та освітлення не дозволяють транспорту використовувати Дарницький мостовий перехід, як це передбачено проєктом.

Наслідком цього стає дисбаланс транспортних потоків. Сусідні мости Південний та Міст Патона значно перевантажені, тоді як Дарницький має суттєвий резерв пропускної здатності. При цьому цей мостовий перехід має 6 смуг руху, по 3 у кожному напрямку, і його пропускна здатність — 35 тисяч автомобілів на добу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив про плани цього року збудувати та відновити за програмою «Велике будівництво» 245 мостів.

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