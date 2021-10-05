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Політика

Рада позбавила Разумкова права вести засідання парламенту

12:05 5 жовтня 2021
Разумков

Верховна Рада відсторонила спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань на два пленарні дні. Пропозиція поставив на голосування віце-спікер Руслан Стефанчук, а підтримали рішення 240 депутатів. Раніше парламентарі відкрито розкритикували роботу Разумкова як спікера.

200 голосів за тимчасове відсторонення Разумкова дала його рідна фракція «Слуга народу».

Нагадаємо, раніше Разумков заявляв, що відставки не боїться, але вважає неприйнятним, що його відсторонення обговорюють у нього за спиною. Так спікер відреагував на з'їзд «слуг народу» в Трускавці, куди голову Ради не запросили.

Фото rada.gov.ua

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