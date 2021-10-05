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Політика

Зеленський: «Велике будівництво» створило 215 шкіл та садочків — це лише початок

14:09 5 жовтня 2021
школа

Понад дві сотні об’єктів освітньої інфраструктури було збудовано або модернізовано в Україні з моменту старту програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

«215 шкіл та садочків реконструйовано та побудовано в межах програми „Велике будівництво“. І це лише початок», — йдеться в його повідомленні.

Глава держави оприлюднив відео, на якому він зазначив, що країна, яка прагне бути конкурентоспроможною у сучасному світі, має визнавати освіту та науку стратегічно важливими сферами. Це означає, що держава має забезпечити громадян безпечним, комфортним та безбар’єрним освітнім простором.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, що «Велике будівництво» охоплює також інші об’єкти соціальної інфраструктури. Так, зараз роботи тривають на сотнях спортивних об’єктів, а також в лікарнях та приймальних відділеннях по всій Україні.

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