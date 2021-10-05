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Політика

«Велике будівництво» Зеленського розширить і продовжить летовище в аеропорту Херсона

15:11 5 жовтня 2021
ремонт в аеропорту Херсона

Подовжена та розширена злітно-посадкова смуга в аеропорту Херсона з’явиться до кінця року в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Нове летовище, здатне приймати 15 рейсів на добу, замінить стару смугу, яку збудували ще у 1979 році, повідомив у фейсбуці заступник голови Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко.

Він оприлюднив фото робіт. За словами Тимошенка, на місці, де раніше були старі бетонні плити, була нестійка основа.

«Її укріплять, влаштують багатошарове покриття. Смугу продовжать і розширять. Все для того, щоб на карті України з'явилося ще одне сучасне летовище, здатне приймати літаки класу Boeing 737−800, 900, 737−300 та Airbus 319, 320, 321», — розповів заступник керівника ОП.

Тимошенко нагадав, що президент Зеленський поставив завдання провести реконструкцію аеропорту ще у червні 2019 року. Таким чином, херсонський аеропорт став одним з перших подібних об’єктів у країні, де стартувало масштабне оновлення за програмою «Велике будівництво».

«У сучасному світі регіональний аеропорт високого рівня — вже не розкіш, а звичайна людська потреба. Далі будуть хороші новини й з інших аеропортів України», — пообіцяв Тимошенко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що межах «Великого будівництва» стартувала модернізація регіонального авіасполучення. Реконструювати та побудувати сучасні аеропорти планується загалом у 16 містах України.

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