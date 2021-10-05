Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти трьох компаній з РФ і однієї — з Сінгапуру

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО від 5 жовтня про застосування санкцій проти трьох компаній з Російської Федерації — ТОВ «Завод суднової світлотехніки «Маяк», ПАТ «Амурський суднобудівний завод», Федеральне казенне підприємство РФ «Казанський державний казенний пороховий завод» — і однієї — з Сінгапуру (Zasshid PTE. LTD).

Проти російських компаній запровадили санкції на 3 роки (передбачається блокування активів, припинення торговельних операцій, припинення або обмеження транзиту через території України, заборона на виведення капіталу за межі України, анулювання всіх дозвільних ліцензій тощо).

Санкції проти сінгапурської компанії будуть діяти 10 років і включають заборону на передачу технологій і прав на об'єкти

інтелектуальної власності.

У списку фізичних осіб, які потрапили під санкції, значаться 95 чоловік, серед яких — кандидати до Держдуми РФ в окупованому Криму і Севастополі, т.зв. члени «територіальних виборчих комісій» в Криму і силовики ФСБ РФ.

Нагадаємо, на черговому засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке відбудеться 8−15 жовтня, заслухають звіти усіх силових органів про боротьбу з контрабандою.

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