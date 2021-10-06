У Зеленського виступили за відсторонення Мецгера від посади голови правління Укрексімбанку

Офіс президента України відреагував на напад на журналістів програми «Схеми» в Укрексімбанку, виступивши за відсторонення Євгена Мецгера з поста голови правління установи. Про це заявив радник глави Офісу Михайло Подоляк.

Він констатував, що модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою, тому що свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні.

«Обов'язок посадових осіб будь-якого рівня — коректно спілкуватися з журналістами і поважати їх право задавати будь-які питання, які мають суспільну значущість. Не має значення, про який рівень структури йде мова і чи працює ця структура в державному або в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботі і формату надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися», — сказав чиновник.

Також Подоляк зазначив, що Національна поліція і Наглядова рада «Укрексімбанку» зробили заяви, поліція почала кримінальне провадження та аналізує всі обставини подій.

На його думку, щонайменше виглядає логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування і перевірки, а як максимум — для нівелювання шкоди банку і державі — потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення в фінансовій установі.

«Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони повинні спрацювати», — підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, 4 жовтня «Схеми» повідомили про напад в державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв'ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгера прямо в його кабінеті. Мецгер не сподобалося одне з питань журналіста-розслідувача Кирила вівсяна, щодо співпраці банку з «ДНР», після чого він наказав охороні «прибрати камери» і «дістати з них касети».

Охоронці спробували зупинити запис на одній з камер, «скрутили» оператора, відібрали у нього флешку з відео і винесли всю техніку з кабінету. За словами журналістів, проти оператора застосували фізичну силу.

У банку заявили, що журналісти задавали питання, яких не було в направленому прес-службі переліку.

Пізніше редакція «Схем» звернулася до технічних фахівців, яким вдалося відновити відео, вилучене працівниками Укрексімбанку під час нападу на знімальну групу програми в кабінеті голови правління держбанку Євгена Мецгера.

За словами журналістів, відео відновлено на обох картках з обох камер, на які вівся запис.

На відновленому відео є запис інциденту. Інтерв'ю, питання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Мецгера забрати у журналістів техніку, «забрати касети» і «вичистити все це г * но». Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили в приміщенні і не випускали.

Також в об'єктив потрапив момент нападу на оператора — співробітник банку скрутив і повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з іншої камери.

Інший співробітник банку виніс техніку з кабінету. Одна з камер при цьому продовжувала запис. На відео видно, як працівник заходить в ліфт, несе техніку Радіо Свобода на інший поверх. Заходить до кабінету, говорить про те, що треба видалити відео. На цьому запис зупиняється.

Поліція відкрила справу про напад на журналістів.

Відзначимо, що на 14:00 середи, 6 жовтня, на вулиці Антоновича 127 в Києві, де розташований «Укрексімбанк», запланована акція «Почистити в нуль» на підтримку журналістів «Схем». Її учасники вимагатимуть відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності.

У самому ж банку звинуватили журналістів у провокації і спробі заволодіти банківською таємницею.

На цей момент вже відомо, що Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень Голови Правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку.

Фото скрін відео

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter