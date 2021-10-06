За програмою Зеленського реконструюють весь центр Золочева на Львівщині

Реконструкція центральної частини туристичного міста Золочів Львівської області, яка почалася там ще у 2015 році, буде завершена у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє Львівська ОДА.

Проєкт передбачає реконструкцію площі Вічевої (М. Шашкевича), вул. М. Шашкевича та прилеглих вулиць, реконструкцію стилобату, тобто верхньої частини пам’ятника М. Шашкевичу, зовнішнє освітлення та встановлення фонтану.

«Реалізація проєкту дозволить покращити інфраструктуру міста, підвищити його туристичну привабливість і як наслідок збільшити потоки туристів та капіталовкладення в розвиток Золочева. Створення нового туристичного продукту збільшить фінансові надходження до міського бюджету на 7−10%, що дасть можливість удосконалювати туристичну інфраструктуру міста», — зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Цього року на оновлення центру Золочева заплановано понад 6,5 млн грн з коштів Державного фонду регіонального розвитку та більше 10 млн грн з місцевого бюджету.

Станом на початок жовтня тривають роботи зі встановлення вуличного освітлення, благоустрою території, монтажу нового стилобату пам'ятника, встановлення підпірної стінки та основи під фонтан.

Нагадаємо, програма президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» передбачає не лише масове оновлення доріг, але й містить окрему програму з реставрації культурних об’єктів.

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