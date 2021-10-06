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Політика

Влада повинна визнати правоту Медведчука, — експерт про пряме постачання газу з РФ і зниження ціни на газ

12:54 6 жовтня 2021
Медведчук

Українській владі необхідно терміново укласти договір про пряме постачання газу з Росією, тому що величезні тарифи вимивають гроші з бюджету українських домогосподарств. Таку думку політтехнолог Леонід Щукін озвучив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Якби мене запитали, що потрібно зробити зараз владі перш за все, я б відповів: негайно знизити ціну на газ для населення до рівня 100% рентабельності (тобто до 2 грн за куб.), укласти договір про пряме постачання газу з РФ і послабити фінансовий моніторинг для простого населення. Це не популізм!» — написав політтехнолог.

За його словами, величезні тарифи вимивають гроші з домогосподарств, що вже в середньостроковій перспективі серйозно вдарить по рівню внутрішнього споживання.

«Простими словами, стане нема за що купувати харчові продукти високої собівартості, будь-який одяг, побутову хімію тощо. Про заощадження я взагалі мовчу», — пояснив свою точку зору Щукін.

Своєю чергою, політичний оглядач Микола Васильківський додав, що владі на чолі із Зеленським доведеться домовлятися з Росією, але розв`язати питання про постачання газу на рівні президента РФ Володимира Путіна здатний тільки Віктор Медведчук.

«Все до того і йде, що доведеться укласти договір з Росією про пряме постачання газу. Інакше мільйони українців приречені будуть замерзати взимку, тому що європейські ціни вже є, а зарплат, як у ЄС, ще немає та не передбачається. Тут запитання, хто зможе домовитися з Москвою? У Кремлі постійно підкреслюють, що не бажають домовлятися із Зеленським та компанією. Залишається тільки Медведчук, тому що на прямому контакті з Путіним, тому що особистий друг…» — аргументував журналіст.

Васильківський нагадав, що Медведчук ще у 2019 році домовився з Володимиром Путіним про пряме постачання газу з Росії та знижку для України в розмірі 25% від вартості.

«Але в політичному плані це означає, що Зеленський буде змушений визнати стратегічну правоту Медведчука — він ще у 2019 році домовився з Путіним, що якщо Україна буде закуповувати газ безпосередньо, то „Газпром“ дасть знижку 25% від ціни», — зазначив Васильківський.

Раніше політолог Данило Богатирьов, коментуючи кризу європейської енергетики, розповів про економічну перевагу Угорщини, яка підписала прямий контракт з «Газпромом».

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