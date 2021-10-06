Денис Жарких, коментуючи кризу влади, заявив, що Зеленський, знявши Разумкова, може віддати Стефанчуку не тільки пост спікера, а й пост президента, а сам піде на позачергові президентські вибори.

«У перезапуск влади грали Ющенко, Янукович. Але влада не айфон, не комп'ютер, після перезапуску буде те ж саме. Розберемо це все по частинах. Перевибори нічого не дадуть ні Україні, ні Зеленському», — написав він на своїй сторінці в Фейсбуці.

На думку Жарких, Зеленський явно хоче позбутися Медведчука і Порошенка.

«Сьогодні Медведчук, завдяки зусиллям Зеленського, швидше за все, буде не допущений до виборів. Перемога? Так його електоральне ядро нікуди не поділося. Подивіться будь-яких соціологів, дії Зеленського це ядро тільки зміцнили», — вважає експерт і додає, що грати у вибори з командою Зеленського Порошенку, на відміну від Медведчука, не має сенсу: «Це Медведчуку є про що посперечатися із Зеленським, а Порошенку подібні дурниці не потрібні. Зеленський своєю політикою повністю визнав правоту стратегії Порошенка, а значить, стратегічно вже програв».

По-друге, за словами експерта, гра на Разумкова не забере ядерний електорат Медведчука, він може повалити Мураєва або Бойка, оскільки їх електорат більш перехідний.

«Але якщо, наприклад, Медведчук підтримає Бойка, а він вже так робив, то проєкт Разумков накриється мідним тазом. Для успіху Разумкова потрібен розвал ОПЗЖ і сварка Медведчука з Бойком», — вважає Жарких.

По-третє, весь цей сценарій, за словами експерта, не враховує гру Росії, Білорусі, Угорщини та Польщі: «Українська політична криза вже була використана Росією для анексії Криму. Зеленський, запускаючи кризу для перезавантаження, і тут підставляє тил для гри сусідів. І тут знову може зіграти карта Медведчука, і явно проти Зеленського».

На думку Жарких, діюча команда президента нездатна прораховувати на кілька кроків уперед, на відміну від Медведчука та Порошенка.

«Зеленського з самого початку нацькували на Медведчука, здавалося б — знайшли крайнього, на якого можна все списати. Але ж ні — атака на Медведчука загнала Зеленського в ідеологічне поле Порошенка. Зеленський почав втрачати на південному сході. Гра з Разумковим — удар по парламентаризму, вихід із загальних сформованих правил… Задовольняючи свої дрібні амбіції, Зеленський не розуміє, куди йде сам і куди веде країну. Тому вибори Україну не врятують, та й можливість їх стає все примарнішою. Вибори — це правила передачі влади. Які правила можуть бути сьогодні в Україні?» — резюмував Жарких.

Фото: president.gov.ua

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