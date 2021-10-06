65 нардепів позбавлять зарплати за вересень: в яких фракціях найбільше прогульників

Покарання зарплатою за невідвідування засідань Верховної Ради застосовують в Україні вже не перше скликання. Але народні обранці продовжують прогулювати.



Регламентний комітет Ради пропонує не відшкодовувати витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень за вересень 65 народним депутатам.



За інформацією голови підкомітету з питань Регламенту ВР Павла Фролова, у вересні краще за всіх на роботу ходили представники фракції «Слуга народу».

Фролов опублікував в Telegram-каналі антирейтинг фракцій та груп, яким пропонується не виплачувати «депутатські». Це:

- ОПЗЖ — 59% (26 депутатів).

- «За Майбутнє» — 32% (7 депутатів).

- «Довіра» — 25% (5 депутатів).

- «Батьківщина» — 24% (6 депутатів).

- «Голос» — 15% (3 депутати).

- «ЄС» — 11% (3 депутати).

- «Слуга народу» — 4% (9 депутатів).



«Економія для бюджету — 3 млн грн. Перелік» прогульників «- не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини (лікарняний / відрядження / відпустка / суд.) неучасті депутатів в голосуваннях на пленарці або в засіданнях комітетів виплати будуть відновлені», — повідомив Фролов.



Нагадаємо, якщо нардеп протягом календарного місяця без поважних причин не бере участі в понад 30% голосувань на засіданнях Верховної Ради або в понад 50% засідань свого комітету, йому за відповідний місяць не відшкодовують витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень. Це — додаткові виплати в розмірі депутатської зарплати.

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