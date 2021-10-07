«Двері до НАТО замуровані»: однокурсник Путіна дав пораду Україні

Однокурсник президента РФ Володимира Путіна, екс-майор КДБ Юрій Швець вважає, що у даний момент двері у НАТО для України закриті.

Втім, за його словами, питання безпеки України можна вирішити прямо зараз і без членства у Північноатлантичному альянсі, пише «Обозреватель».

За словами Швеця, це можна було б зробити, уклавши з США договір про надання статусу основного союзника поза НАТО.

«Це негайно надасть дві можливості. Перше — розміщення на території України тренувальних центрів США, назвемо їх так. Це вже буде серйозною гарантією територіальної недоторканності України. Друге — це надасть можливість в обхід існуючих жорстких обмежень передачі Україні систем озброєння, в тому числі наступальних», — зазначив Юрій Швець та додав: «Можна домагатися членства у НАТО, але наразі ці двері замуровані. Можна дарма стукати у них 30 років. Можна продовжувати стукати, але увійти в ті двері, які відкриті зараз».

Він вважає, що наразі для України склалися дуже сприятливі умови, коли США бачать головну перевагу перед Китаєм у союзах: «Союзи, які почав створювати Байден по всьому світу. Зараз фактично перекроюється мапа світу, як це було після Другої світової війни».

Таким надійним союзником Америки могла б стати і Україна — варто лише скористатися моментом.

«Стосовно риторики України щодо дрейфу у бік Китаю, то це гра з вогнем. Це самогубна, безглузда і дурна політика. У Китая вже є головний васал — це Росія. Якщо Україна піде до Китаю, вона теж стане васалом Китаю, але васалом номер два, тобто васалом васала — Путіна. Китай не захистить Україну від Росії. Він скаже: „Йдіть домовляйтеся з Москвою“. На яких умовах? На російських. Формула Штайнмайера. З Штатами краще домовлятися з доброї волі», — резюмував Юрій Швець.

Раніше екс-радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов стверджував, що американський президент Джо Байден «не хоче» надавати Україні План щодо членства у НАТО. За його словами, позиція США, Німеччини і Франції «змінилася між квітнем і червнем 2021 року».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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