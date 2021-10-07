«Велике будівництво» Зеленського до кінця року відновить 200 км траси Н-09 на Закарпатті

У Рахівському районі Закарпатської області відразу на кількох ділянках тривають дорожньо-ремонтні роботи на трасі міжнародного значення Н-09 Мукачеве — Львів. До кінця року за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» планується відновити 200 км дороги в межах області. Про це у фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.

Наразі дорожники продовжують будівництво підпірних стінок вздовж Тиси, серединою якої проходить кордон з Румунією. Підпірні стінки укріплять береги та одночасно дозволять розширити дорогу.

На 153-му км траси 400 метрів проїжджої частини розширені з 6 м до 8 м.

Одночасно на всій протяжності ділянок, що відновлюються, проводиться також ремонт мостів. Наразі мости ремонтують у селах Ділове, Великий Бичків і Луг.

Нагадаємо, загалом під час реалізації програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» у 2021 році планується побудувати й відремонтувати 4500 км доріг державного та 2000 км — місцевого значення.

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