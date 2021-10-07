«Слуги» у Раді почали знімати Разумкова і відразу його розвеселили

У Раді, де «слуги народу» ініціювали процедуру відставки спікера Дмитра Разумкова, якого напередодні позбавили на два дні права вести засідання, місце першого віце-спікера Руслана Стефанчук у президії зайняв голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, чим неабияк розсмішив спікера.

Відео у мережу виклав нардеп Олексій Гончаренко. «Разумков запропонував Гетманцеву вести засідання з місця, а він вирішив піти у президію, і Стефанчук поступився йому місцем. Нагадаю, що Гетманцев буде головуючим під час розгляду питання щодо відставки Разумкова», — зазначив він.

Тим часом «Українська правда» пише, що керівник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко публічно відчитав Разумкова, заявивши, що той «відступив від загальних правил» і «не може представляти партію на такій високій посаді».

До речі, напередодні президентським указом Руслан Стефанчук, якого пророкують на пост спікера, був звільнений від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді.

Нагадаємо, що днями голови парламентських комітетів від «Слуги народу» влаштували демарш, залишивши засідання погоджувальної ради, яке вів спікер.

Фото — скріншот.

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