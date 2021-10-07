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Політика

«Сліпа віра»: що Разумков сказав «слугам» перед відставкою з поста спікера

12:33 7 жовтня 2021
Разумков

Дмитро Разумков перед голосуванням за його відставку з поста спікера виступив з промовою, в якій нагадав, що «слуги народу» йшли у 2019 році в парламент, щоб зробити країну кращою. Українці голосували саме за це. Він заявив, що у людей була «сліпа віра» в здатність команди Зеленського змінити країну.

На ділі виявилося, що влада та монобільшість обдурили очікування людей.

Разумков звинуватив керівництво країни у відмові від принципів верховенства закону, в наступ на свободу слова та подвійних стандартах.

За словами Разумкова, принцип демократії та права народу став принципом влади більшості, принцип верховенства права підміняється політичною доцільністю.

Неугодними стають ті, хто висловлює власну позицію. В країні нападки на свободу слова.

Разумков впевнений, що парламент повинен залишатися «запобіжником і точкою рівноваги та балансу», і це особиста відповідальність кожного з депутатів.

«Парламент повинен залишатися суб'єктною інституцією, інакше це шлях до втрати демократії, до узурпації влади та до втрати парламентаризму», — сказав спікер.

Він подякував Раді за ефективну та конструктивну роботу за два роки й висловив надію що «парламент залишиться парламентом, а люди в ньому людьми».

Після своєї відставки в кулуарах Разумков заявив, що після того, як «Батьківщина» підтримала «слуг» в голосуванні, вони можуть створити нову коаліцію.

Він також сказав, що буде будувати свою команду як в парламенті, так і поза ним. На пенсію він не збирається, оскільки здоров'я дозволяє працювати.

З приводу можливої втрати депутатського мандата Разумков сказав, що це буде поза законом, передає Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Про те, як в парламенті обговорювали відставку Разумкова, і в чому монобільшість звинуватила спікера, в матеріалі «ФАКТІВ».

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