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Політика

За пост спікера Ради поборються п'ятеро людей: хто вони

14:39 7 жовтня 2021
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Після звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, народні депутати запропонували п'ять кандидатур на посаду спікера парламенту.

Як і очікувалося, депутатська фракція «Слуга народу» запропонувала на посаду спікера кандидатуру першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука, якого сьогодні президент Зеленський звільнив з посади свого представника в парламенті.

На посаду спікера також висунули кандидатуру народного депутата, голови фракції «Голос» Ярослава Железняка, кандидатури позафракційного депутата Гео Лероса, представника «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка та депутата з «ЄС» засновниці медичного батальйону «Госпітальєри» Яни Зінкевич.

Засідання Ради вела заступник голови Олена Кондратюк. Після пропозицій нардепів вона оголосила перерву.

Раніше у фракції «Слуга народу» визначилися також з кандидатурою віцеспікера. За інформацією прессекретарки фракції Юлії Палійчук, їм стане Олександр Корнієнко, який публічно відчитав Разумкова, заявивши, що той «відступив від загальних правил» і «не може представляти партію на такій високій посаді».

Нагадаємо, за відставку Дмитра Разумкова проголосували 284 народних депутатів. 18 представників «слуг народу» зелену кнопку не натиснули.

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