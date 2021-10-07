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Політика

Культенко може допомагати Ахметову розхитувати фракцію «слуг», — ЗМІ

16:28 7 жовтня 2021
Верховна Рада

Низка ЗМІ повідомляє про те, що народний депутат і заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко нібито збирає групу для дестабілізації ситуації в монобільшості в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Однак масштаби впливу Культенка у фракції дуже перебільшені. Про це пише видання «Коментарі».

«З чуток, Культенка сильно втомили командні завдання, які ставлять перед „слугами“ керівництво партії та президент, і він вирішив якщо не замислитися про „сольну“ кар'єру, то принаймні прискорити процес заробляння грошей через прямий лобізм», — пишуть «Коментарі».

Видання нагадує, що Артем Культенко пройшов до парламенту за списком партії «Слуга народу» під № 51. ЗМІ та експерти пов'язують його з кількома угрупуваннями, які контролювали МАФи в Києві.

У публічну площину депутат потрапляє переважно через дрібні скандали, наприклад, через участь в вечірках нардепів під час карантину, за подачу дивних запитів до правоохоронних органів або через надмірне захоплення релігією та проросійськими поглядами (Культенко випускник Київської духовної семінарії, яка може бути структурним підрозділом Російської православної церкви в Україні).

Крім того, як нагадує видання, кілька місяців тому, коли «слуги» їздили на фронт до бійців АТО на передову, Культенко, як розповідають ЗМІ, відвідав Святогірську лавру, яка раніше приймала у себе на території бойовиків «ДНР» і тримала склади їхніх боєприпасів.

Раніше журнал «Новий час» уже фіксував Культенка у групі так званих «незгодних». Це близько 10 депутатів, які регулярно голосують всупереч позиції з принципових для партії «Слуга народу» гуманітарних питань. Групу «розкольників» називають групою Сергія Трофімова, колишнього заступника голови Офісу президента.

«У кулуарах прізвище Культенка також називають в переліку тих, хто готовий буде підтримати „сольну“ політичну кар'єру Дмитра Разумкова після його відставки з поста спікера Верховної Ради. Примітно, що одним з ключових спонсорів особистого проєкту Разумкова також називають Ріната Ахметова», — йдеться у статті.

Втім, джерела видання у фракції «Слуга народу» впевнені, що роль Культенка в масштабному «підриві довіри» всередині фракції може бути сильно перебільшена авторами анонімних телеграм-каналів.

«Не дивлячись на видиму активність, його вагу в партії не можна порівнювати з главами комітетів або груп. А спроби лобіювання інтересів олігарха через кулуарні інтриги та неузгоджені з керівництвом фракції законопроєкти легко можуть закінчитися для списковика Культенка позбавленням депутатського мандата», — резюмує видання.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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