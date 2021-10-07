Політолог Сергій Годний, коментуючи в своєму блозі на сайті «Кореспондент» затримання в Грузії колишнього президента цієї країни і глави Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, вважає, що його поїздка на батьківщину не вплинула на підсумки місцевих виборів. Як відомо, партія Саакашвілі посіла друге місце, на першому — «Грузинська мрія — демократична Грузія». Наразі Саакашвілі перебуває в СІЗО міста Руставі, що в 11 кілометрах від Тбілісі.

За словами Годного, крім нової справи про незаконний перетин кордону в Грузії, грузинська влада звинувачує Саакашвілі в організації побиття опозиційного депутата Валерія Гелашвілі в липні 2005 року і вбивстві банківського службовця Сандро Гиргвліані співробітниками МВС. У цих справах грузинський суд засудив екс-президента до 6 років тюремного ув'язнення.

Годний не згоден з оцінкою Саакашвілі, як президента-реформатора Грузії. Політолог цитує думку колег, які називають колишнього грузинського лідера авторитарним керівником, який влаштував цькування інакомислячих, тиснув на опозицію і громив опозиційні ЗМІ.

«При Саакашвілі в Грузії по обвинувальним вироками було засуджено понад 140 адвокатів. А для поліції стало буденною справою підкидати наркотики дітям опозиційних політиків і правозахисників, щоб потім шантажувати батьків», — написав він у своєму блозі.

Годний нагадав слова голови Асоціації адвокатів Грузії Зази Хатіашвілі, який у 2012 році на прес-конференції в Києві заявив, що влада Саакашвілі нічим не відрізняється від диктаторських режимів Чаушеску і Муссоліні.

На думку Годного між стилем правління Саакашвілі і Зеленського можна знайти багато паралелей. За його словами, Зеленський, як і Саакашвілі свого часу, намагається побудувати режим особистої влади.

«Саакашвілі за допомогою нальоту спецназівців розгромив телеканал „Імеді“ — Зеленський в порушення законів України закрив телеканали „112 Україна“, NewsOne і ZIK, пов'язані з ОПЗЖ Віктора Медведчука. Саакашвілі усіма способами тиснув на опозицію — Зеленський і компанія відправили під домашній арешт Віктора Медведчука», — перерахував він.

На думку експерта, доля Саакашвілі повинна стати уроком для Зеленського і компанії.

«Адже після того як Саакашвілі втратив владу, йому довелося тікати з рідної країни. При цьому США в 2014 році відмовили йому в робочій візі… Саакашвілі був змушений жити то в Голландії, то в Україні, а як тільки приїхав до Грузії — відразу опинився за гратами. І його доля — це урок для Зеленського і його оточення, тому як сьогодні вони йдуть тією ж невірною дорогою, порушуючи „червоні лінії“, як ніби будуть при владі вічно. Але це не так», — вважає Годний.

Фото: president.gov.ua/

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