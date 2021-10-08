У Раді обрали нового спікера: що відомо про Руслана Стефанчука

У п'ятницю, 8 жовтня, Верховна Рада України, яка напередодні відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова, затвердила нового голову парламенту — «слугу» Руслана Стефанчука, який раніше обіймав посаду першого віце-спікера.

Як повідомляють в інформаційному управлінні парламенту, його кандидатуру підтримав 261 народний депутат України.

Голоси розподілилися наступним чином.

Руслан Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року у Тернополі. Він — правознавець, доктор юридичних наук, професор, дійсний член Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Займався адвокатською діяльністю.

У 2019 увійшов до передвиборного штабу кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського, де займався ідеологією і розробкою законопроектів. Із Зеленським він був знайомий ще зі студентських років — вони познайомилися завдяки ККВу.

Після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський призначив Стефанчука своїм радником — представником у Верховній Раді, а перед відставкою спікера Дмитра Разумкова указом звільнив його з цієї посади.

Восени минулого року Руслана Стефанчук викрили в тому, що він отримав компенсацію на оренду житла у Києві, хоча і жив у квартирі своєї тещі. Після цього нардеп попросив вирахувати суму компенсації з його зарплатні.

Нагадаємо, що на посаду спікера було запропоновано п'ять кандидатур. Так, депутатська фракція «Слуга народу» запропонувала Руслана Стефанчука. Також на цю посаду пропонувалися керівник фракції «Голос» Ярослав Железняк, позафракційний депутат Гео Лерос, представники «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко та засновниця медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич.

Фото ВРУ.

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