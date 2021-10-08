Скандал в Раді: нардепа Трет’якову можуть відсторонити від засідань через висловлювання про смерть колеги Полякова

У Верховній Раді виник скандал, у центрі якого опинилася голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Трет'якова, яка у чаті, коментуючи раптову смерть колишнього колеги по фракції «слуг народу» Антона Полякова, заявила, мовляв, добре — одним ворогом менше.

Коли ця інформація стала відомою, у залі розгорівся скандал. Пояснюватися з приводу колеги довелося керівникові фракції «Слуги народу» Давиду Арахамії. «Пані Трет'якова дозволила собі, як мені здається, дуже необережні висловлювання. Я вибачився перед колегами, перед виборцями. Пані Трет'якова покинула зал. Ми сьогодні від імені фракції підписали лист до Регламентного комітету, щоб вони це розглянули і усунули її на п'ять днів від участі у пленарних засіданнях», — сказав Давид Арахамія в кулуарах Ради.

А нардеп з групи «За майбутнє» Тарас Батенко (саме в цій групі перебував покійний Поляков після того, як його виключили з президентської фракції) заявив про ініціювання відкликання Галини Трет'якової з посади керівника парламентського комітету. За його словами, її «зухвала поведінка не могла бути проігнорованою».

«Ми зібрали підписи всіх голів фракцій і депутатських груп, крім „Слуги народу“, і звернулися до голови Верховної Ради та голови Регламентного комітету щодо відкликання пані Трет'якової з посади голови профільного комітету», — додав він.

За інформацією УНІАН, про фразу Галини Трет'якової у партійному чаті в залі розповів представник групи «За майбутнє» Ігор Палиця, запропонувавши головуючому Руслану Стефанчуку і «слугам народу» відреагувати на слова своєї колеги.

Стефанчук, обраний сьогодні спікером, заявив, мовляв «якщо такі слова були, то вони неприпустимі». У залі лунали обурені коментарі і крики «Ганьба», що не сподобалося Галині Трет'яковій. «Якщо є люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі Конституцією, вважають, що вони можуть накидати на рот хустку, то ганьба вам», — заявила вона.

Після цих слів головуючий попросив вимкнути їй мікрофон, оголосивши перерву у засіданні.

Нагадаємо, що в Київській міській прокуратурі за підсумками розтину тіла померлого Антона Полякова повідомили, що причиною смерті стала гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.

Народний депутат пройшов до парламенту висуванцем від «Слуг народу», однак різко критикував керівництво і особисто президента Володимира Зеленського. Він був виключений із фракції разом з колегою Анною Скороход восени 2019 року за «неправильне» голосування і критику.

Фото Галини Трет'якової із соціальних мереж.

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