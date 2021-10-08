«Велике будівництво» Зеленського завершить зведення вантового мосту у Запоріжжі до кінця року

Мостобудівники з’єднали всі секції вантового мосту через Дніпро у Запоріжжі в єдину прогонову будову. Про це повідомила фейсбук-сторінка Служби автомобільних доріг у Запорізькій області.

Верхову частину вантового мосту вже повністю змонтовано, розповів очільник Запорізької ОДА Олександр Старух, який 6 жовтня пішки вперше пройшов спорудою.

«На черзі — встановлення самих вантів та опускання всієї споруди. Потім дорожники перейдуть до укладання асфальту. Обіцяють, що вже цього року добудують цей вантовий міст», — написав він у фейсбуці.

Крім цього, на підході до мосту з лівого берега вже нанесено ізоляцію. Зараз відбувається також монтаж перильного огородження та прокладання кабелів електропостачання для освітлення проїжджої частини.

Об’єкт зводять у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Зараз мостобудівники проводять роботи й на іншій частині інженерного ансамблю Запорізьких мостів: на балковому мосту готуються до бетонування першої захватки на підході до низової частини з боку Хортицького району та бетонування останніх двох захваток на підході з боку острова Хортиця.

Зараз на цих спорудах відбувається процес армування плити проїзду. Бетонування першої захватки плити проїзду споруди № 3 планують розпочати вже 10 жовтня. Бетонування 8-ї та 9-ї (останніх) захваток п’ятої споруди планують на 11 жовтня.

«Повністю закінчити будівництво Запорізьких мостів будівельники обіцяють у другій половині 2022 року. Щоб встигнути в терміни, роботи тривають цілодобово, а понад 500 осіб працюють у три зміни», — заявив Старух.

Запорізькі мости — це магістраль протяжністю 9,1 км з шістьма розв’язками, 26 штучними спорудами та чотирма позакласними мостами. Реалізація проєкту стартувала у 2004 році, проте роботи припинилися у 2014 році, відновити їх вдалося у 2020-му в рамках «Великого будівництва» президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у межах програми «Велике будівництво» буде завершено ще один довгобуд — Дарницький міст у Києві. Нещодавно «Укрзалізниця» підписала контракт вартістю 1,15 млрд грн з підрядником на проведення робіт на цій споруді.

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