З усуненням Трет’якової після скандальної заяви можуть бути проблеми, — Корнієнко

З питанням про відсторонення голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Трет'якової на п'ять днів від участі у засіданнях Веховной Ради через її висловлювання у партійному чаті щодо померлого нардепа Антона Полякова «не все так однозначно», передає «УНН».

Нагадаємо, що Галина Третьякова, коментуючи раптову смерть народного депутата, роком раніше виключеного з президентської фракції, написала, мовляв, одним ворогом менше. Інформацію озвучили у залі, після чого «слуги народу» звернулися з листом до Регламентного комітету про відсторонення колеги на п'ять днів від участі у засіданнях, а інші нардепи вважають, що її слід відкликати з посади керівника комітету.

Однак, за словами першого заступника голови парламентської фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка, у даному питанні можуть виникнути проблеми: «Ми підписали з колегами лист про відсторонення пані Трет'якової, але там є одна проблема. Вона полягає у тому, що все, що говорить депутат поза парламентською залою і комітетами, це не є формальним приводом для таких дій у відношенні цього депутата».

За його словами, Регламентний комітет розгляне питання про відсторонення Трет'якової від пленарних засідань на 5 днів і з посади очільниці профільного комітету. Наступного пленарного тижня парламентарі «триматимуть руку на пульсі» з цього питання.

Корнієнко додав, що після інциденту з Галиною Трет'яковою близько 10 народних депутатів вийшли з партійного чату: «Як стало відомо, що у чат можна заходити, як у кулуари, він втратив своє значення для спілкування колег… З чату вийшли десь людей 10. Хтось підходив потім, просив їх додати. Там якийсь глюк був з системою, не могли додати. Ну знаєте, це така рубрика, остання сторінка «гороскопи, кросворди», чат фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, що у Київській міській прокуратурі, посилаючись на дані розтину, заявили, що смерть народного депутата України Антона Полякова наступила у результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Фото Галини Третьякової із соціальних мереж.

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