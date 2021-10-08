Микола Тищенко «заговорив» про енергоефективність: у ЗМІ назвали причини

Народний депутат, член Комітету ВР з питань транспорту, який очолює закарпатський осередок партії «Слуга народу» Микола Тищенко, якого раніше ЗМІ запідозрили у спробі рейдерського захоплення ринку «Столичний» в Києві, тепер планує зайнятися ще й питаннями енергоефективності. Про це пише «УНІАН», коментуючи недавню заяву нардепа про створення відповідного міжфракційного об'єднання в парламенті.

«Наприкінці вересня Микола Тищенко та деякі інші депутати з різних фракцій оголосили в Раді про створення міжфракційного об'єднання «Енергоефективна Україна». Крім Тищенка, групу презентували Олексій Кучеренко з БЮТ, Євген Пивоваров і Анатолій Костюх від «Слуг», а також глава Держенергоефективності Валерій Безус. В інтерв'ю журналістам Тищенко заявив, що група візьметься за «зниження тарифів», — пише УНІАН, відзначаючи, що це дозволить контролювати бюджетні потоки, які виділяються на енергоефективність.

На думку автора статті, існує кілька причин, з яких Тищенко вирішив зайнятися питаннями енергоефективності.

«Перша — це кратне збільшення витрат на енергоефективність в бюджеті у 2022 році, а також плановане зростання витрат на цей напрямок з коштів платників податків у найближчі 5 років. У бюджеті на 2022 рік закладено фінансування енергоефективних програм („теплі кредити“ та інші) на рівні 2,5 млрд грн, що, за даними ЗМІ, у 25 разів більше, ніж у 2021 році. За даними Держенергоефективності, до 2026 року на цей напрямок планують витратити до 10 млрд грн, і це далеко не фінальна цифра. З точки зору бізнес-інтересів є широке поле для лобіювання — як одержувачів держдопомоги, так і підрядників, які можуть освоювати різні проєкти з утеплення шкіл, лікарень та інших держустанов. Не кажучи вже про цільові дотації для конкретних регіонів під такі програми», — йдеться у статті.

Другою причиною автор називає необхідність «купірувати» тематику підвищення тарифів напередодні нового опалювального сезону.

«Попри те, що Кабміну вдалося порозумітися з місцевою владою щодо стабільних тарифів на тепло до весни на тлі непередбачуваних коливань ціни на газ, ймовірність „тарифних майданів“ як на національному, так і на регіональному рівні все ще залишається», — йдеться в матеріалі.

Автор допускає, що Тищенко доручили цей напрям в рамках зміщення акцентів з високих тарифів на необхідність знижувати цифри в платіжці через утеплення стін в будинках.

«Це може означати, що у Банкової все зовсім погано з тематичними спікерами, здатними нормально артикулювати одне з найважливіших для громадян питань», — йдеться у статті УНІАН.

При цьому автор не виключає, що Миколу Тищенка могли попросити зайнятися темою енергоефективності, щоб поступово «злити» її важливість в інфополі та перетворити на токсичну для інших політиків.

«За такою схемою ще в середині 2000-х політтехнологи „нівелювали“ значення різних громадських дискурсів, включаючи в них тоді початківця своєї „сольної“ кар'єри в політиці Олега Ляшка», — резюмує автор матеріалу й додає, що Тищенко не має акторського та ораторського таланту Ляшка, щоб «заговорити» тему.

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