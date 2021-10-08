Народному депутату Віктору Медведчуку (фракція «ОПЗЖ») повідомили про нову підозру. Як повідомила прес-служба СБУ, вона стосується організації контрабанди вугілля з тимчасово наподконтрольних Україні територій Донецької і Луганської областей.

За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Так, після окупації частини Донбасу Росія вирішила зірвати плани України щодо закупівлі вугілля на світовому ринку (в т.ч. в ПАР). Щоб реалізувати цей план, Медведчук вступив в змову з українськими чиновниками, які створили штучні перешкоди для поставок вугілля з ПАР.

Згодом за сприяння нардепа були організовані незаконні схеми для поставок вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України, до реалізації яких, згідно з оперативними даними, виявилися причетні і представники російської влади.

В рамках схеми при посередництві соратника Медведчука бізнесмена Кузяри на окупованому Донбасі було обрано два практично не працюючі вугільні підприємства, керівниками яких призначили представників бойовиків, їм відкрили банківські рахунки і уклали з ними договори на поставку вугілля, яке направді везли з Росії. Такий «продаж» вугілля приніс бойовикам «ЛНР / ДНР» понад 200 млн гривень.

«Ми знаємо про передачу готівки в» Л / ДНР «і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Більш того, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень і інше) згодом були реалізовані», — зазначив глава СБУ Іван Баканов, оприлюднивши аудіозаписи розмов фігурантів справи, зокрема, Медведчука і кремлівського куратора терористів Владислава Суркова.

Слідство триває, готується оголошення підозри іншим причетним до незаконних схем особам.

Тим часом в Генпрокуратурі заявили про намір вимагати для Віктора Медведчука арешту або застави в 1 млрд гривень.

Нагадаємо, в травні у Медведчука і в офісі ОПЗЖ провели слідчі дії, за підсумками яких йому та депутату ОТЗЖ Тарасу Козаку повідомили про підозру в зраді — в рамках справи про незаконний видобуток належать Україні корисних копалин на шельфі Чорного моря. 13 травня Печерський районний суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. 9 липня його продовжили до 7 вересня, а відповідно до нового рішення депутат буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом до 30 жовтня .

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