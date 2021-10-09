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Політика

«Слуги» хочуть повністю переголосувати скандальний «закон про олігархів»

17:56 9 жовтня 2021
Рада

Законопроєкт президента Зеленського про створення реєстру олігархів, голосування за який відбулося зі скандалом та блокуванням трибуни, вимагає змін та повторного голосування. Про це в етері «Украіна24» заявила нардепка від «Слуги народу» Людмила Буймистер.

Вона зазначила, що в законопроєкті та під час його прийняття були допущені помилки й колізії.

За словами нардепки, документ потрібно повертати в зал та переголосувати у повному обсязі. Або його повинен ветувати президент України. Потім зі своїми поправками повернути на повторне голосування до Верховної Ради.

Буймистер вважає, що інших юридично правильних шляхів виходу з цієї ситуації немає.

«Якщо ж буде прийнято рішення виходити з політичної доцільності, а не з букви закону, тоді цей закон дійсно може бути підписаний в тій версії, яка подобається комусь, хто буде підписувати», — зазначила Буймистер.

Нагадаємо, законопроєкт «про олігархів» був прийнятий 23 вересня. Ще до голосування тодішній спікер Дмитро Разумков направив документ до Венеціанської комісії. Але монобільшість не стала чекати висновків комісії. Руслан Стефанчук, що головував в Раді, поставив законопроєкт на голосування.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Після прийняття закону з'ясувалося, що в документ внесли правки, які суперечать одна одній. Тоді ж заговорили про те, що закон потрібно переголосувати.

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