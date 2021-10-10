Українська громада в Лондоні на Бейкер-стріт провела акцію протесту біля будинку, де згідно з матеріалами розслідування Pandora Parers, розташована одна з квартир, яку придбав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляють #Букви.



Представник організації «Євромайдан» (London Euromaidan) Андрій Бубернак розповів, що в акції беруть участь українці, їхні партнери та однодумці, які прийшли підтримати протест проти корупції та відмивання грошей.

«Нещодавно було опубліковано розслідування Pandora papers про те, як Зеленський відмив гроші Коломойського з „ПриватБанку“ через офшори та купив собі в Лондоні квартиру, яка не була задекларована… Ми прийшли сюди показати своє розуміння ситуації, яка, в принципі, не змінилася за період його президентства. Тобто корупція в Україні залишилася на тому самому рівні, а може й вийшла на новий.», — пояснив Бубернак.

За його словами, кожен має відповідати за свої вчинки.



«Нехай поверне гроші в Україну… Нехай задекларує. Кожен має право мати житло — ніхто не заперечує. Але нехай воно буде зароблене чесним способом і важкою працею», — вказав активіст.

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Як пишуть «Букви», факти, наведені у розслідуванні Pandora papers та у новому фільмі-розслідуванні «Слідства.Інфо» «Офшор 95» можуть свідчити про те, що бізнес-структури Зеленського могли не сплачувати податки в Україні в період з 2012 по 2019 рік. З цією метою нібито було відкрито низку офшорних компаній, якими, окрім Зеленського, володіли його партнери по «Кварталу 95».

Починаючи з 2012 року, офшори власників і засновників «Кварталу 95» отримали понад 40 мільйонів доларів від компаній, пов"язаних з олігархом Ігорем Коломойським.



За інформацією розслідування, ці ж офшорні компанії володіють квартирами у Лондоні загальною вартістю близько 7,5 мільйона доларів: «Дві квартири належать фірмі Сергія Шефіра. Одна з них розташована в будинку під назвою Chalfont Court. Вхід до нього міститься навпроти будинку 221 В на Baker Street. Ціна цієї квартири на момент купівлі у 2018 році становила близько 3 мільйонів доларів».

Як повідомляють «Букви», інша лондонська квартира, якою володіє фірма Шефіра, розташована в будівлі Clarence Gate Gardens, що за кілька кроків від першого місця. У 2016 році вона коштувала 2,1 мільйона доларів.

«Третя квартира через офшорні фірми належить „кварталівцю“ Андрію Яковлєву і розташована у будівлі Westminster Palace Gardens. Її ціна на момент купівлі — понад 2,3 мільйона доларів. Від цього будинку до Вестмінстерського палацу, де збираються британські парламентарі, пішки можна дійти за 5 хвилин», — говориться в матеріалі.

Також акцію підтримала European Democrat Students, яка є студентською організацією Європейської народної партії. ЇЇ мета — сприяти створенню вільної, демократичної та об’єднаної Європи.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів рік досліджував глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних отримав назву Pandora Papers. В роботі над ним брали участь 600 журналістів з усіх куточків світу. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.

Журналісти «Слідство.Інфо» заявили, що знайшли в документах підтвердження того, що у 2012 році «кварталівці» зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі містилася фірма Maltex Multicapital Corp.

Документи, датовані березнем 2019 року (перед першим туром президентських виборів. — Авт.) також свідчать, що офшор Зеленських мав отримувати від Maltex Multicapital дивіденди після того, як компанія вийшла зі складу акціонерів, передавши свою частку Сергію Шефіру. Сергій Шефір та Володимир Зеленський не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію з виплатою дивідендів.

«Йдеться про компанію Film Heritage. Цю компанію можна знайти в декларації Зеленського за 2017 рік (як кандидата на посаду президента), за 2019 та 2020 роки (позначена як власність дружини Олени Зеленської. — Авт.)», — говориться в публікації.

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