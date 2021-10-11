«Велике будівництво» Зеленського розпочало ремонт об’їзної дороги Хотина

У рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартував ремонт обходу міста Хотин, що є частиною траси Н-03 Житомир — Чернівці. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області.

Трасу Н-03 у межах Чернівецької області було відновлено по всій протяжності, окрім 7-кілометрового обходу Хотина на км 304+490 — км 311+764 дороги.

«Наразі на відрізку, що ремонтується, працює важка дорожня техніка. Розпочали з фрезерування старого зношеного покриття», — зазначили в Автодорі.

Як пояснили в установі, також тривають роботи на ділянці поблизу розв’язки та на підході до кільця. На лівій смузі дороги вже влаштовано нижній шар крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші, а на правій — шар щебенево-піщаної суміші обробленої в’яжучим матеріалом.

Крім цього, проєктом ремонту об’їзної дороги передбачено укріплення дорожнього одягу методом холодного ресайклінгу, влаштування верхнього покриття ЩМА-20, облаштування водовідведення та укріплення узбіч, нанесення дорожньої розмітки, а також установка дорожніх знаків і напрямних стовпчиків.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року в рамках «Великого будівництва» стартують роботи зі створення північного обходу міста Дніпро.

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