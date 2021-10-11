Зеленський розповів, хто відмовляє його від рішення йти на другий президентський термін

Президент України Володимир Зеленський, який раніше заявляв, що ще не вирішив, чи балотуватися йому на другий термін, стверджує, що від такого кроку його відмовляє сім'я.

Так, в ефірі програми «Світське життя» з Катериною Осадчою він розповів, що рідні «постраждали» від його президентства — і дружина, і батьки, і діти. «Старша дочка піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою дочку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити. І тільки від цього», — зазначив Зеленський.

За його словами, його старша дочка поступатиме до українського вишу, оскільки він — «президент України, а не іншої держави». При цьому президент додав, що дівчині було б комфортніше навчатися за кордоном — без охорони. Вона хоче займатися міжнародною економікою і планує вступати на факультет міжнародних відносин, проте «може ще передумати».

Катя Осадча запитала Володимира Зеленського про держдачу і те, куди він планує переїхати після завершення каденції. «Ми кілька варіантів вже знайшли. Зараз питання, як прискорити процес. Або купити будинок вже готовий, зробити ремонт, або землю і будувати новий будинок», — відповів президент.

Нагадаємо, що раніше Зеленський вже не виключав, що йому буде потрібний другий президентський термін, щоб завершити розпочате. «Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом», — говорив він в одному з інтерв'ю.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соціальних мережах.

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