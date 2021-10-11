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Політика

Зеленський розповів, хто відмовляє його від рішення йти на другий президентський термін

12:14 11 жовтня 2021
Володимир і Олена Зеленська

Президент України Володимир Зеленський, який раніше заявляв, що ще не вирішив, чи балотуватися йому на другий термін, стверджує, що від такого кроку його відмовляє сім'я.

Так, в ефірі програми «Світське життя» з Катериною Осадчою він розповів, що рідні «постраждали» від його президентства — і дружина, і батьки, і діти. «Старша дочка піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою дочку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити. І тільки від цього», — зазначив Зеленський.

За його словами, його старша дочка поступатиме до українського вишу, оскільки він — «президент України, а не іншої держави». При цьому президент додав, що дівчині було б комфортніше навчатися за кордоном — без охорони. Вона хоче займатися міжнародною економікою і планує вступати на факультет міжнародних відносин, проте «може ще передумати».

Катя Осадча запитала Володимира Зеленського про держдачу і те, куди він планує переїхати після завершення каденції. «Ми кілька варіантів вже знайшли. Зараз питання, як прискорити процес. Або купити будинок вже готовий, зробити ремонт, або землю і будувати новий будинок», — відповів президент.

Нагадаємо, що раніше Зеленський вже не виключав, що йому буде потрібний другий президентський термін, щоб завершити розпочате. «Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом», — говорив він в одному з інтерв'ю.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соціальних мережах.

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