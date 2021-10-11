«Велике будівництво» Зеленського повернуло Полтавській філармонії сцену

У Полтаві завершилася реставрація обласної філармонії, яка займає будівлю колишньої хоральної синагоги та є пам'яткою місцевого значення. Завдяки цьому артисти філармонії знову мають власну сцену.

Про це повідомляє Полтавська ОДА.

Будівля Полтавської філармонії зазнала три пожежі. Остання трапилася близько 10 років тому. З тих пір артистам доводилося орендувати по всьому місту зали для репетицій та склади для інструментів та костюмів, а концерти проводити переважно на виїздах. Завершення реставрації стало можливим завдяки програмі президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Незабаром відбудеться відкриття Полтавської обласної філармонії. Її реставрація була принциповим завданням для обласної влади та президентської команди на Полтавщині. Цей мистецький заклад після театру імені Гоголя стане другим обласним майданчиком із сучасною технікою, куди можна буде запрошувати артистів національного рівня. У залі — понад 320 глядацьких місць. Філармонія є туристичним магнітом області та однією з найбільш доступних будівель для маломобільних людей», — зазначив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.



За словами очільника області, у межах робіт утеплили фасад, замінили вікна та двері, відремонтували ґанки і встановили пандуси, оновили гладяцьку залу, балкон, фойє, танцювальні й хорові зали, систему вентиляції та електропостачання, створили умови безбар’єрності, облагородили навколишню територію.

Загальна кошторисна вартість об’єкта склала майже 92 млн грн.

Нагадаємо, на початку року президент Володимир Зеленський презентував у межах «Великого будівництва» окрему програму «Велика реставрація» з відновлення визначних історичних пам’яток та об’єктів культурної спадщини, яка розрахована на декілька років.

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