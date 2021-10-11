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Політика

Політолог назвав справу Медведчука спробою влади перемикнути увагу народу з офшорних скандалів

14:33 11 жовтня 2021
Медведчук

Політолог Олександр Лазарєв в ефірі телеканалу «Перший Незалежний» назвав справу народного депутата Віктора Медведчука спробою влади перемикнути увагу народу з офшорних скандалів і аргументував свою точку зору.

«Очевидно, що справа буде відкриватися у жовтні, і це буде нова справа. Як ми бачимо з тих матеріалів, які зараз оприлюднені, то там є тільки два шляхи: внести заставу в розмірі одного мільярда гривень або ж будуть тримати під вартою. Тут вже про домашній арешт мова не йде. Виходить, що коли у людини заблоковані рахунки, то йому пропонують внести заставу. Дуже цікавий підхід. Тобто свідомо вони спрямовані на те, щоб взяти Медведчука під варту», — сказав він.

За словами політолога, це робиться для боротьби з опозицією, адже питання з рейтингами зараз дуже своєчасне через офшорний скандал: «Зараз потрібен інфопривід, який зможе перекрити цей скандал. Тому вони вирішили оголосити нову справу Медведчуку».

Раніше нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, коментуючи виклик представниками ДБР повісткою Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи про державну зраду і порушення правил ведення війни, розповів, що водночас представники Офісу генпрокурора спробували в порушення закону вручити опозиційному політику нову підозру в зраді та сприянні тероризму, однак адвокати не дали прокурорам зробити це.

Як відомо, 20 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня в Печерському суді Києва Медведчуку обрали запобіжний захід. А 21 травня Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт для нардепа.

9 липня суд продовжив домашній арешт Віктору Медведчуку спочатку до 7 вересня, а потім — до 30 жовтня.

В ОПЗЖ назвали такі дії влади політичною розправою над опозиційним політиком.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук підкреслив, що його адвокати повністю готові до процесу оскарження запобіжного заходу і у них є докази, які спростовують звинувачення прокуратури і доводять незаконність застосування до нього домашнього арешту.

Фото: Wikimedia Commons

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