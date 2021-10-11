Політолог Вадим Карасьов, коментуючи потенційні кадрові перестановки в уряді, написав, що питання ротацій, яке мусувалося в кулуарах парламенту і — з подачі панівної монобільшості - в ЗМІ ще з кінця липня, все ніяк не закінчиться конкретним результатом.

«Спочатку зміну чи не всього складу Кабміну нам обіцяли до початку осені, потім — до поїздки „Слуг народу“ в Трускавець, і ось нещодавно Давид Арахамія озвучив чергову „контрольну дату“ — 18 жовтня. Хоча і це далеко не гарантія, що соціальний ліфт взагалі буде переміщати когось по владній вертикалі», — зазначив політолог.

Більш того, за його словами, цілком ймовірно, що навіть масштабне переформатування Кабміну не призведе до відставки прем'єра, який всіх влаштовує.

«Нерозумно заперечувати, що ми стали свідками зсуву в методах інформаційних маніпуляцій… Очевидно, що, називаючи окремі прізвища, керівників відомств як мінімум „запрошують до діалогу“ — обговорити досягнення, намітити план „виправлення“, змінити вектор „реформ“. В якій формі проходить такий „діалог“ — через відкрите засідання фракції, або через вечерю в дорогому заміському ресторані — це вже питання десяте», — зазначив Карасьов на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, багатьом з міністрів, які можуть бути піти з посад, є що втрачати, зокрема, вони реалізують різні схеми, куди вже давно інтегровані і родичі, і підконтрольний бізнес, і навіть зацікавлені колеги з інших відомств.



«І багато хто, ймовірно, буде готові чіплятися за такі крісла зубами, як би політично некрасиво це не виглядало», — додав експерт.

Як приклад він навів ситуацію навколо Олексія Любченка.

«Анонімні телеграм-канали, наприклад, опублікували нещодавно фото, схоже на скріншот листування першого віце-прем'єра Любченко, де той нібито пропонує $ 5 млн за те, щоб залишитися на посаді», — нагадав Карасьов і додав, що доля Любченко мала вирішитися в Трускавці, але там, як відомо, ніяких кадрових рішень по уряду не було.

На думку Карасьова, Любченко став «занадто токсичним» для влади.

«Відразу обмовлюся, що такі вкидання не варто приймати за чисту монету. Але потрібно визнати: Любченко дійсно досить давно фігурує в ЗМІ як людина, причетна до „скрутки ПДВ“ на 30 млрд грн., розмови про його токсичність для владної верхівки — також далеко не новина для Печерських пагорбів. Навіть якщо конкретно цієї розмови в реальності не існувало, то це цілком міг би бути натяк, що кадрове рішення по кандидатурі першого віце-прем'єра вже прийняте», — резюмував політолог.

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