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Політика

У Полтавській області показали масштаб земляних робіт на «Великому будівництві» мостів

10:09 12 жовтня 2021
велике будівництво

Нові мости загальною протяжністю 64 метри з’являться поблизу села Мале Ладижине на трасі М-03 Київ — Харків у Полтавській області. Їх зводять за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Служба автомобільних доріг Полтавської області.

«100 тисяч м³ насипу вже влаштовано на підходах до мостів через р. Ладижине в селі Мале Ладижине Полтавського району на автодорозі М-03 Київ — Харків. Штучні споруди розташовані на км 365+706 автошляху», — інформує автодор.

Нові мости матимуть по 3 прогони. Мостовики вже забили по 90 залізобетонних паль для влаштування фундаменту.

Крім того, під мостами створять спеціальні проїзди, щоб місцеві жителі могли безпечно переміщатися з одного боку траси на іншу. Також через річку створять окремий пішохідний міст.

Роботи виконуються в рамках Проєкту розвитку дорожньої галузі Укравтодору за підтримки Світового банку.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, цього року за ініційованою ним програмою «Велике будівництво» буде відремонтовано та побудовано 245 мостів та 6 500 км автомобільних доріг.

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