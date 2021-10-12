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Політика

«Велике будівництво»: завершується ремонт на дорозі Київ — Обухів

12:38 12 жовтня 2021
траса

На дорозі регіонального значення Р-01 Київ — Обухів завершується влаштування захисного покриття за технологією ЛЕМС, яке має захистити дорогу від передчасного руйнування. Мова йде про ділянку протяжністю 20,3 км від Столичного шосе до виїзду на трасу Н-01, повідомила Facebook-сторінка Служби автомобільних доріг у Київській області.

«ЛЕМС — тонкошаровий захисний шар покриття на основі литих емульсійно-мінеральних сумішей, який запобігає передчасному руйнуванню дороги», — йдеться у повідомленні.

На трасі вже влаштовано два шари такого захисту, що дозволить подовжити міжремонтний термін експлуатації дороги на 5−7 років, а також герметизувати наявні тріщини, ліквідувати лущення, забезпечити необхідну шорсткість та водонепроникність покриття.

Роботи на дорозі відбуваються за програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

У рамках експлуатаційного утримання підрядник також встановить на трасі Р-01 два нових світлофори. Після цього має стартувати влаштування горизонтальної розмітки та дорожніх знаків.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році планується відремонтувати та реконструювати 4500 кілометрів державних доріг та 2000 кілометрів місцевих.

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