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Політика

«Я б утримався від ігор»: Ілларіонов про справу Медведчука

12:52 12 жовтня 2021
Медведчук

Нова підозра народному депутату Віктору Медведчуку небезпечна в контексті переговорів України з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив ексрадник президента РФ Андрій Ілларіонов.

«Минулого разу, коли здійснювалася якась переговорна гра, на кордонах України з`явилася стотисячнt російськt угруповання, і два місяці весь світ обговорював — чи вторгнуться ці війська в Україну. Я б утримався від ігор, такі ігри обертаються загибеллю, і ми бачили, що відбулося загострення на лінії зіткнення і загинули люди. І продовжують там гинути», — сказав він.

Як відомо, 20 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про накладення санкцій у відношенні 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня в Печерський суд Києва санкціонував домашній арешт голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють в зраді. 9 липня Київський апеляційний суд продовжив домашній арешт політика до 7 вересня.

2 вересня Печерський районний суд ухвалив рішення про продовження домашнього арешту Медведчука до 31 жовтня.

8 жовтня народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін повідомив про виклик Медведчука в ДБР для ознайомлення з матеріалами його кримінальної справи про державну зраду і порушення правил ведення війни. Водночас, за словами нардепа, представники ОГП в порушення закону спробували вручити опозиційному політику нову підозру в державній зраді та сприянні тероризму. Адвокати політика в той день припинили цю спробу. Однак 11 жовтня Кузьмін повідомив, що Медведчуку все-таки вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень: «Це при тому, що Медведчук вже знаходиться під домашній арештом, його не порушує і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на більш тяжкий».

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