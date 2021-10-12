Томаш Фіала через естонського бізнесмена Тедера приховував свій бізнес у Криму – розслідування

Відомий в Україні естонський бізнесмен Хіллар Тедер опинився у центрі скандалу, пов'язаного зі справою Pandora Papers. Журналісти «Крим.Реалії» розкрили схеми, через які він разом з колегами приховував свій бізнес на території окупованого Криму. А саме: його компанія Arricano через низку офшорів володіла торгово-розважальним центром «Южная галерея» у Сімферополі. До компанії Arricano має стосунок й інший відомий в Україні іноземець — інвестор та засновник інвестиційної фірми Dragon Capital Томаш Фіала. Йому належать 12,5% акцій Arricano.

ТРЦ «Южная галерея» почав роботу навесні 2014 року на початку окупації півострова. Саме в той час Тедер разом з Фіалою вибудували багатоетапну схему з фірм-прокладок, через які приховували прибуток з Криму та ухилялися від санкцій, запроваджених Європейським Союзом. Замовник будівництва «Южной галереи» — кримське ТОВ «Вояж-Крим», як зазначено на сайті проєктної компанії. Засновник «Вояж-Крим» — ТОВ «Зелене місто» з російського Санкт-Петербурга. Своєю чергою, один із засновників «Зеленого міста» — українська фірма «Грандінвест», а кінцевим бенефіціарним власником «Грандінвеста» є компанія Arricano Хіллара Тедера, де свою долю має Томаш Фіала.

Наразі журналісти надали всю необхідну документацію та докази щодо порушення європейського законодавства. Тепер Естонія може ініціювати офіційне розслідування того, як іноземні інвестори ухиляються від санкцій за незаконну анексію Криму.

Натомість вже багато громадських діячів, зокрема радниця міністра цифрової трансформації Яніка Мерило, закликає до справедливого розслідування цієї справи. Ні Хіллар Тедер, ні Томаш Фіала питання про свій незаконний бізнес у Криму наразі не коментують.

У заголовку коллаж Крим. Реалії



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