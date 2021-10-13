В ОП спростували чутки та маніпуляції щодо газу і тарифів на опалення

Газу у сховищах цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери, а чутки про його суттєве подорожчання чи дефіцит в Україні не мають підстав.

Про це повідомив у Facebook заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, попри високі світові ціни на газ, центральна влада допомагає органам місцевого самоврядування забезпечити населення газом і встановила спеціальну ціну на пальне.

Тимошенко розповів, що сьогодні лунає багато маніпуляцій у пресі та з вуст опозиційних політиків щодо тарифів на опалення. Також деякі «експерти» та ЗМІ розганяють паніку через проведення засідань обласних комісій ТЕБ та НС щодо оголошення надзвичайних ситуацій з постачанням газу в регіонах.

«Комісії ТЕБ та НС зараз збираються в областях лише для подолання технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу», — пояснив заступник керівника ОП.

Газу у сховищах цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери, і до 15 жовтня НАК «Нафтогаз України» готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери, зокрема школами, садочками, лікарнями.

Ціна на газ для потреб населення — 7,42 грн за кубометр, а для соціальної сфери — 16,8 грн з урахуванням транспортування та ПДВ. Саме за ціною 7,42 грн «Нафтогаз» продає паливо роздрібним постачальникам та теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення.

«Досить розганяти паніку. Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни», — зазначив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, напередодні у Києві учасники Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента Володимира Зеленського підписали Меморандум про непідвищення тарифів на газ та опалювання, попри рекордне зростання цін на газ у світі.



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